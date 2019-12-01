Aseguran más de una tonelada de estupefaciente en el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán; golpe supera los 259 millones de pesos

Lázaro Cárdenas, Mich., a 7 de julio de 2026.— Un operativo conjunto de fuerzas federales permitió el aseguramiento de más de una tonelada de presunta cocaína en el puerto de Lázaro Cárdenas, uno de los principales puntos de entrada y salida de mercancías del país, en una acción que representa un fuerte revés económico para las redes dedicadas al narcotráfico internacional.

De acuerdo con la información oficial, el decomiso fue resultado de labores de inteligencia y análisis de riesgo realizadas sobre un buque mercante que arribó al recinto portuario. Durante la inspección, personal especializado detectó un total de 20 bultos que contenían aproximadamente mil 187 kilogramos de una sustancia con características similares a la cocaína.

En las acciones participaron elementos de la Secretaría de Marina, en coordinación con la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y autoridades de la Aduana Marítima de Lázaro Cárdenas, quienes efectuaron una revisión física de la carga con apoyo de binomios caninos entrenados para la detección de narcóticos.

Las autoridades estimaron que el cargamento asegurado habría generado una afectación económica superior a 259 millones de pesos para las organizaciones criminales involucradas en el tráfico internacional de drogas.

Asimismo, se informó que con este decomiso se impidió la distribución de más de dos millones de dosis de droga en el mercado ilícito, evitando que el estupefaciente llegara a distintos puntos de comercialización.

Tras el aseguramiento, tanto la sustancia como los indicios localizados quedaron bajo resguardo del Ministerio Público Federal, instancia que inició la carpeta de investigación correspondiente para establecer el origen del cargamento, su destino final y la posible participación de personas u organizaciones relacionadas con el envío.

El puerto de Lázaro Cárdenas ha sido considerado un punto estratégico para el comercio marítimo nacional e internacional, por lo que las autoridades federales mantienen operativos permanentes de inspección con el objetivo de combatir el tráfico de drogas, armas y otras mercancías ilícitas.