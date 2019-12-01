Le ofrecieron trabajo pero era una trampa: adolescente logra escapar de grupo armado en Nayarit

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Abril de 2026 a las 07:53:45

Ixtlán del Río, Nayarit, 10 de abril del 2026.- Un adolescente de 16 años de edad, originario de Arandas, Jalisco, fue rescatado en el municipio de San Pedro Tlaquepaque luego de escapar de un grupo armado que presuntamente lo secuestró en Nayarit tras engañarlo con una falsa oferta laboral.

El menor pidió ayuda la noche del lunes en la central camionera ubicada en Periférico Sur y avenida Colón, donde personal del lugar dio aviso a las autoridades alrededor de las 20:00 horas.

De acuerdo con su testimonio, días antes había sido contactado para un supuesto empleo en una abarrotera.

Al acudir a una tienda de conveniencia para iniciar el trabajo, varios sujetos armados lo interceptaron y lo subieron por la fuerza a una camioneta, trasladándolo fuera del estado.

El joven relató que fue llevado a una ranchería en el municipio de Ixtlán del Río, Nayarit, donde permaneció retenido mientras los agresores decidían qué hacer con él. En un descuido logró escapar por sus propios medios y caminar hasta la cabecera municipal.

En ese lugar, una persona lo ayudó a solicitar un vehículo por aplicación, lo que le permitió trasladarse de regreso a Jalisco hasta llegar a la terminal camionera de Tlaquepaque, donde solicitó apoyo.

Elementos de la policía municipal acudieron al sitio y lo trasladaron a la Cruz Verde Marcos Montero, donde recibió atención médica por lesiones menores.

El adolescente explicó que vive con su abuela en Arandas y que la supuesta oferta laboral fue utilizada como engaño para privarlo de la libertad, una modalidad que ha sido utilizada por grupos criminales para reclutar o explotar a menores.

El caso fue turnado al Ministerio Público, que ya integra la carpeta de investigación. Hasta el momento no se reportan personas detenidas.