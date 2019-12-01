Hallan sin vida a futbolista amateur desaparecido en Celaya; van tres en lo que va del 2026

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Abril de 2026 a las 08:55:53

Celaya, Guanajuato, 10 de abril del 2026.- Óscar Adrián Granados Borunda, futbolista amateur conocido como “Boru”, fue encontrado sin vida después de permanecer dos semanas desaparecido en la ciudad de Celaya, Guanajuato.

El joven fue visto por última vez el 31 de marzo en la colonia Los Naranjos, lugar donde vivía. Tras varios días de búsqueda, autoridades confirmaron el hallazgo de su cuerpo, aunque hasta el momento no se han dado a conocer las causas de su muerte.

Granados, de 27 años de edad, era portero reconocido en el futbol de barrio de Guanajuato, donde compañeros y rivales lo recordaban por su talento bajo los tres postes y su carácter dentro y fuera de la cancha.

A través de redes sociales, la página La Talacha Deportes y el colectivo Siguiendo Tus Pasos Guanajuato expresaron sus condolencias a familiares y amigos del jugador.

“Se nos adelantó un grande del fútbol de barrio, de esos que no solo atajaban balones, sino que también se ganaban el respeto de todos dentro y fuera de la cancha”, señaló la página deportiva.

Familiares y compañeros también recordaron a “Boru” como una persona alegre y noble, siempre dispuesto a defender a su equipo y animar a quienes lo rodeaban.

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Guanajuato mantiene abierta la investigación para esclarecer lo ocurrido.

Con este caso, ya suman tres futbolistas amateur asesinados en Celaya durante 2026. El 3 de febrero fue asesinado Carlos Rodrigo Bautista, “El Manzana”, en la colonia San Juanico, y el 18 de febrero Amed “El Mago” Mendoza fue atacado a balazos al llegar a su casa, a pocas calles de donde ocurrió el primer crimen.