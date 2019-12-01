Acusan a “Huacho” Díaz Mena de ocultar ranchos y miles de cabezas de ganado; gobernador morenista de Yucatán bajo la lupa

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Abril de 2026 a las 08:14:29

Mérida, Yucatán, 10 de abril del 2026.- El gobernador de Yucatán, Joaquín “Huacho” Díaz Mena, ha sido señalado en medios locales por presuntamente no declarar propiedades y activos vinculados con actividades ganaderas en su declaración patrimonial.

De acuerdo con versiones difundidas en la entidad, el mandatario no habría reportado alrededor de 235 hectáreas a su nombre, además de unas 2 mil 400 cabezas de ganado, lo que ha generado cuestionamientos entre algunos sectores de la población.

Información extraoficial indica que en ranchos ubicados en los municipios de Panabá y San Felipe se desarrolla una actividad ganadera que generaría ingresos millonarios, situación que, según los señalamientos, debió reflejarse en su declaración ante las autoridades correspondientes.

Incluso se asegura que el ganado estaría distribuido en diversas propiedades que, en conjunto, superarían las mil 500 hectáreas, lo que ha provocado críticas y dudas entre ciudadanos sobre la transparencia en el patrimonio del mandatario.

Algunas versiones también señalan que parte de las propiedades podrían estar a nombre de terceros, lo que alimenta la sospecha de que se utilizarían prestanombres para ocultar bienes, aunque estas afirmaciones no han sido confirmadas oficialmente.

Habitantes de la entidad han expresado que el gobernador debería aclarar la situación y rendir cuentas sobre su patrimonio para evitar sospechas sobre el origen de los recursos.

Según las estimaciones difundidas, cada cabeza de ganado de origen europeo podría tener un valor de entre 50 mil y 85 mil pesos, lo que ha colocado al mandatario en medio de la polémica, particularmente por el contraste con el discurso de austeridad que ha promovido desde que asumió el cargo.