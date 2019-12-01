Ejército se enfrenta a grupo armado en Badiraguato y captura a cinco hombres

Ejército se enfrenta a grupo armado en Badiraguato y captura a cinco hombres
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Abril de 2026 a las 07:43:21
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Badiraguato, Sinaloa, 10 de abril del 2026.- Cinco presuntos integrantes de un grupo armado fueron detenidos por elementos del Ejército Mexicano luego de un enfrentamiento registrado en la comunidad de Mesa de Palma, en la sierra de Badiraguato, Sinaloa.

De acuerdo con reportes oficiales, los militares realizaban recorridos de reconocimiento en la zona cuando fueron atacados a balazos por civiles armados, lo que desató un intercambio de disparos.

Tras controlar la situación, los elementos castrenses lograron detener a cinco personas y aseguraron vehículos con blindaje artesanal, antenas de internet satelital, drones y diverso equipo táctico.

Los detenidos, junto con el material asegurado, fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), que será la encargada de continuar con las investigaciones correspondientes.

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