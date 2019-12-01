Acuerda Policía Morelia trabajar en coordinación con habitantes de Campo Nubes, para brindar seguridad

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Abril de 2026 a las 08:03:56

Morelia, Michoacán, 10 de abril del 2026.- En reunión con los habitantes del fraccionamiento Campo Nubes, el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Morelia, Pablo Alarcón Olmedo, escuchó demandas y preocupaciones en materia de seguridad.

Sobre el particular se informó que por indicaciones del presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, de tener mayor cercanía con los ciudadanos, Policía Morelia se comprometió a trabajar en estrecha colaboración con la ciudadanía para prevenir y combatir el delito.

En la reunión, que contó con la asistencia de aproximadamente 140 habitantes, se acordó mantener un patrullaje las 24 horas del día en la zona.

Así como establecer comunicación constante a través de grupos de WhatsApp, así como también, vincular cámaras de videovigilancia de domicilios al C4 de Policía Morelia.