Se investiga lo ocurrido con René Valencia: Alfredo Ramírez Bedolla

Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 13 de Enero de 2026 a las 11:40:22

Morelia, Michoacán, a 13 de enero del 2025.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, informó que actualmente se realiza una investigación de lo ocurrido el pasado fin de semana con René Valencia, líder de Revolución Social.

En conferencia de prensa, el mandatario estatal aseguró que se realiza una investigación minuciosa de lo ocurrido en los límites entre Pátzcuaro y Erongarícuaro, donde el también ex candidato del PRI a la presidencia municipal de Morelia, habría sido perseguido por un convoy de personas armadas.

Puntualizó que por ahora se hace una revisión de los videos que René Valencia transmitió en vivo durante su huida de las camionetas presuntamente atribuidas al crimen organizado, así como la revisión a las cámaras del C5, para determinar lo que realmente ocurrió, dijo.

Cabe señalar que fue el pasado sábado por la noche cuando Guillermo Valencia, diputado local y hermano de René, publicó en redes sociales que éste era perseguido por presuntos criminales, quienes habían disparado en su contra mientras circulaba por la comunidad de Jaracuaro.

Posteriormente fue recuperado, él y su acompañante, a salvo, por elementos estatales y federales en la comunidad de Jaracuaro.B