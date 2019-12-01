Fiscalía de Guanajuato desarticula célula criminal tras ataque armado contra personal ministerial en Irapuato

Guanajuato, Guanajuato, a 13 de enero 2026.- Derivado de labores de investigación, inteligencia y una actuación oportuna, la Fiscalía General del Estado de Guanajuato logró la desarticulación de una célula delictiva y la captura de un presunto generador de violencia, luego de un ataque armado perpetrado contra personal ministerial durante el cumplimiento de una orden judicial en el municipio de Irapuato.

Los hechos se registraron la tarde del 30 de diciembre de 2025, cuando un grupo conformado por un agente del Ministerio Público, peritos y elementos de la Agencia de Investigación Criminal acudió a un domicilio para ejecutar una orden de cateo autorizada por un juez. La diligencia formaba parte de una investigación estratégica orientada a disminuir la incidencia delictiva y salvaguardar la seguridad de la población.

Al arribar al inmueble, los servidores públicos fueron recibidos con disparos de arma de fuego de alto poder, realizados desde el interior del domicilio. Gracias a la reacción inmediata, profesional y coordinada del personal ministerial, la agresión fue contenida sin que se registraran personas fallecidas.

Durante el operativo fue detenido Fernando “N”, señalado como líder de un grupo criminal con origen en un estado vecino y considerado un objetivo prioritario, debido a su presunta participación en diversos hechos delictivos de alto impacto en la región. Al momento de su captura, se le aseguraron un arma de fuego, cargadores abastecidos, dosis de metanfetamina y dinero en efectivo, elementos que fortalecen las líneas de investigación en su contra.

De manera simultánea, fueron detenidos Carlos Ignacio “N”, María de los Ángeles “N” y Leonardo “N”, a quienes también se les aseguraron sustancias ilícitas. Las investigaciones preliminares los relacionan con distintos eventos delictivos recientes que habían generado afectaciones a la tranquilidad de las familias irapuatenses.

Los cuatro detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial. Posteriormente, el Juez de Control calificó como legales las detenciones y dictó auto de vinculación a proceso penal por el delito de tentativa de homicidio en agravio de servidores públicos, así como por los delitos federales de posesión de arma de fuego y cargadores de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, además de posesión de metanfetamina, imponiendo como medida cautelar la prisión preventiva.

Asimismo, la autoridad judicial concedió un plazo para el cierre de la investigación complementaria, periodo en el cual la Fiscalía reforzará los elementos probatorios con el objetivo de que los imputados enfrenten una sentencia conforme a derecho.

Con estas acciones, la Fiscalía General del Estado de Guanajuato refrenda su compromiso de combatir frontalmente a quienes atentan contra la seguridad y la vida de la ciudadanía, así como de respaldar a las y los servidores públicos que, con profesionalismo y vocación de servicio, trabajan diariamente para proteger a las familias guanajuatenses y fortalecer el Estado de Derecho.