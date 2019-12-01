Personas que se accidentaron afuera de tienda en Cortázar habrían sido ultimadas a balazos

Personas que se accidentaron afuera de tienda en Cortázar habrían sido ultimadas a balazos
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Enero de 2026 a las 12:55:51
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Cortázar, Guanajuato, a 13 de enero 2026.- Luego de trascender inicialmente sobre un accidente, la madrugada del martes en la ciudad de Cortázar, Guanajuato, trascendió de manera extraoficial que las víctimas presentaron heridas producidas por arma de fuego.

El suceso tuvo lugar en el bulevar Paseo de la Juventud, a la altura del cruce con la calle 2 de Abril, cuando  tripulantes perdieron el control y se impactaron contra la barda perimetral de una tienda Aurrerá.

El suceso fue informado a las autoridades por lo que autoridades policíacos y socorritas acudieron al sitio donde localizaron a un hombre y una mujer con heridas de bala, los cuales ya no contaban con signos vitales 

El área fue acordonada para resguardar la escena y permitir las labores de los peritos de la Fiscalía General del Estado, quienes realizaron el levantamiento de evidencias y el traslado de los cuerpos al Servicio Médico Forense, donde se les practicará la necropsia de ley.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Autoridades abaten a 4 gatilleros en Mazatlán; hay dos oficiales heridos
Ultiman a individuo en Cuitzeo, Michoacán
Identifican a hombre ultimado en Capula, Michoacán 
Investigan presunto reclutamiento de menores por parte del crimen organizado en Irapuato
Más información de la categoria
Autoridades abaten a 4 gatilleros en Mazatlán; hay dos oficiales heridos
Ultiman a individuo en Cuitzeo, Michoacán
Capturan a “El Monstruo de la Unión”, presunto líder criminal en la CDMX
Caminaba por el barrio cuando lo ultimaron a tiros; ocurrió en la tenencia de Capula en Morelia
Comentarios