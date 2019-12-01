Personas que se accidentaron afuera de tienda en Cortázar habrían sido ultimadas a balazos

Cortázar, Guanajuato, a 13 de enero 2026.- Luego de trascender inicialmente sobre un accidente, la madrugada del martes en la ciudad de Cortázar, Guanajuato, trascendió de manera extraoficial que las víctimas presentaron heridas producidas por arma de fuego.

El suceso tuvo lugar en el bulevar Paseo de la Juventud, a la altura del cruce con la calle 2 de Abril, cuando tripulantes perdieron el control y se impactaron contra la barda perimetral de una tienda Aurrerá.

El suceso fue informado a las autoridades por lo que autoridades policíacos y socorritas acudieron al sitio donde localizaron a un hombre y una mujer con heridas de bala, los cuales ya no contaban con signos vitales

El área fue acordonada para resguardar la escena y permitir las labores de los peritos de la Fiscalía General del Estado, quienes realizaron el levantamiento de evidencias y el traslado de los cuerpos al Servicio Médico Forense, donde se les practicará la necropsia de ley.