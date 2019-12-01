Se queda sin dinero "El Abuelo": tribunal ratifica bloqueo de cuentas de Hernán "N"

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Enero de 2026 a las 12:03:06

Villahermosa, Tabasco, 13 de enero del 2026.- Un Tribunal Colegiado declaró infundado el recurso interpuesto por la defensa de Hernán Bermúdez, por lo que se mantiene el bloqueo de sus cuentas bancarias ordenado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

La resolución ratifica la decisión previa de una jueza federal y fue aprobada por unanimidad durante una sesión extraordinaria del órgano colegiado.

Con este fallo, las medidas financieras contra Bermúdez continúan vigentes mientras avanzan los procedimientos legales correspondientes.

Cabe recordar que el presunto líder criminal de Tabasco, Hernán “N”, fue ingresado en el penal de máxima seguridad de El Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México, durante la noche del 18 de septiembre del 2025.