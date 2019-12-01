Justicia será “implacable” contra homicida de Bernardo Bravo, asegura Bedolla

Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 13 de Enero de 2026 a las 12:10:14

Morelia, Michoacán, a 13 de enero del 2026.- El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, aseguró que la justicia mexicana será “implacable” en contra de César Alejandro N., alias “El Botox”, quien esta señalado como implicado en el homicidio del líder limonero Bernardo Bravo, ocurrido el pasado mes de octubre.

En conferencia de prensa, el mandatario estatal señaló que este líder delincuencial cuenta con varias órdenes de aprehensión emitidas por un juez, por lo que consideró que su captura es inminente.

Apuntó que si bien estaría implicado en el homicidio del líder limonero, también está involucrado en actos de extorsión, señalado por el propio secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno federal, Omar García Harfuch.

Tras una serie de videos atribuidos a este masculino, Ramírez Bedolla apuntó que este sujeto es un objetivo prioritario del Gobierno de México, además de que la fiscalía estatal tiene varios elementos en el esfuerzo de su captura.