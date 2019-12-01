Lanzan aplicación 911 Michoacán para reportar emergencias en tiempo real

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Agosto de 2025 a las 10:20:55

Morelia, Michoacán, 19 de agosto de 2025.– Una nueva herramienta digital llamada 911 Michoacán ya está disponible para que la ciudadanía pueda reportar emergencias de manera rápida desde su teléfono celular.

La aplicación se enlaza directamente con el sistema de atención del C5 Michoacán y permite solicitar apoyo según el tipo de incidente, lo que facilita la reacción inmediata de los cuerpos de seguridad y auxilio.

Está disponible de forma gratuita para dispositivos iOS y Android, y ofrece accesibilidad en cinco idiomas: español, inglés, purépecha, francés y chino, con el objetivo de atender tanto a habitantes como a visitantes del estado.

Con esta plataforma, se busca agilizar los reportes ciudadanos y ampliar el alcance de los servicios de emergencia en Michoacán.