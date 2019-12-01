Lanza la FGE Michoacán, convocatoria para ocupar cargo de agentes de la Policía de Investigación

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Septiembre de 2025 a las 19:55:38

Morelia, Michoacán, a 8 de septiembre de 2025.- Autoridades de la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) lanzaron convocatoria para residentes en la entidad, que estén interesadas en participar en el concurso de selección para sumarse a sus filas como agentes de Policía de Investigación.

El Fiscal General, Carlos Torres Piña, señaló que este proceso de reclutamiento forma parte del fortalecimiento institucional de la Fiscalía, el cual busca incorporar perfiles profesionales con vocación de servicio, compromiso con la legalidad y disponibilidad para enfrentar los retos del sistema de procuración de justicia.

Entre los requisitos para participar se encuentran contar con ciudadanía mexicana, residir en el estado de Michoacán, haber concluido estudios de nivel superior o equivalente, aprobar las evaluaciones de Control de Confianza, y cursar -o haber cursado- satisfactoriamente la Formación Inicial para Policía de Investigación, con un promedio mínimo de 7.0.

Además, las y los aspirantes deberán presentar una carta de exposición de motivos, declaración bajo protesta de decir verdad sobre no haber sido sancionados por violencia de género, delitos sexuales ni obligaciones alimentarias, así como manifestar disponibilidad para viajar y cambiar de residencia en caso de ser necesario.

El procedimiento de selección incluye un examen escrito en materias como derecho penal, procesal penal, derechos humanos e investigación criminal; evaluación físico-atlética; análisis curricular y evaluación oral sobre la función del agente investigador; así como una entrevista ante una comisión especializada.

El resultado final del concurso será inapelable, y la notificación a la persona seleccionada se realizará de manera directa al finalizar las etapas correspondientes.

Las personas interesadas deberán enviar la documentación completa en formato PDF a través del sitio web oficial de la Fiscalía, en el apartado de convocatorias:

https://www.fiscaliamichoacan.gob.mx/convocatorias_y_consultas

La fecha límite para el registro es el 12 de septiembre de 2025. La omisión de algún documento conllevará a la no inscripción en el proceso.

Para más información, consulta las bases completas en el sitio web institucional o comunícate al teléfono (443) 3-53-27-84.