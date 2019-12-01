La SSP Michoacán en la última semana, ha detenido a 54 personas, recuperado 46 vehículos y desactivados 56 explosivos

Fecha: 23 de Diciembre de 2025
Morelia, Michoacán, a 23 de diciembre 2025.- Como resultado de acciones operativas llevadas a cabo por la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), en la última semana realizó la detención de 54 personas, el aseguramiento de ocho armas de fuego,  la desactivación de 56 artefactos explosivos y la recuperación de 46 vehículos, durante el periodo del 14 al 21 de diciembre. Las acciones operativas dentro del Plan Paricutín permitieron también la atención a 5 mil 563 reportes de emergencia.

Sobre el particular se informó que derivado de las acciones coordinadas entre los elementos de la Guardia Civil, las secretarías de la Defensa Nacional (Defensa), y de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPC), así como la Guardia Nacional (GN), la Fiscalía General del Estado (FGE), y las Policías Municipales, fueron detenidas 54 personas, presuntamente implicadas en la comisión de distintos ilícitos en la entidad. 

Asimismo, el agrupamiento Especializado en Artefactos Explosivos y Materiales Peligrosos localizó y desactivó 56 dispositivos explosivos improvisados, como resultado de los protocolos preventivos y operativos de la institución. 

Aunado a ello se recuperaron 46 vehículos, se decomisaron ocho armas de fuego, y desde el C5 Michoacán se atendieron cinco mil 563 reportes y llamadas de emergencias.

Noventa Grados
