Confirman muerte de operador de célula criminal de hijos de Joaquín Guzmán en ataque a restaurante en CDMX

Ciudad de México, a 23 de diciembre 2025.- Las autoridades confirmaron que Óscar Noé Medina González, presunto elemento de alto rango de la célula criminal controlada por los hijos de Joaquín Guzmán Loera, fue el hombre privado de la vida en el ataque armado en el restaurante Luau, ubicado en la colonia Juárez, de la Ciudad de México, el pasado 21 de diciembre.

Según el periodista especializado en seguridad, Carlos Jiménez, fue Guadalupe González, madre del sujeto conocido como “Panu”, quien identificó el cuerpo de la víctima.

Asimismo, la mujer aseguró que ella es granjera en Durango y que desconocía a qué se dedicaba su hijo.

Por su parte, el medio, Milenio, apuntó que Medina González, es señalado por autoridades de Estados Unidos como uno de los lugartenientes de mayor confianza de Iván Archivaldo Guzmán Salazar, considerado el máximo líder de la célula criminal identificada como Los Chapitos.

De igual forma, era señalado como el cabecilla de una mega operación criminal dedicada al trasiego de cocaína, heroína, metanfetamina y mariguana desde México a Estados Unidos.

“Medina González supervisa a cada uno de los comandantes regionales de los Chapitos, responsables de la seguridad en sus zonas designadas de México, y a sus sicarios, quienes son enviados donde sea necesario para proteger las operaciones de tráfico de fentanilo de los Chapitos, asesinar a miembros de cárteles rivales, demoler negocios insolidarios, capturar territorios en disputa, intimidar a civiles y atacar a las fuerzas del orden para promover el negocio de tráfico de fentanilo del Cártel”, se lee en un comunicado del Departamento de Estado.