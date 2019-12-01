Ultiman a tiros a joven en calles de Zitácuaro, Michoacán

Ultiman a tiros a joven en calles de Zitácuaro, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Diciembre de 2025 a las 09:39:46
Zitácuaro, Michoacán 23 de diciembre del 2025.- Por causas hasta el momento no determinadas pero que ya son investigadas, un joven fue asesinado a balazos en calles de la colonia Dámaso Cárdenas del municipio de Zitácuaro, Michoacán.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que sobre la calle Aldama Sur, de la referida colonia habían atacado a balazos a un joven.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal quienes al arribar encontraron a una persona sin vida, situación por la que se solicitó la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC) quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo de un hombre el cual presentaba una lesión producida por proyectil de arma de fuego, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.

