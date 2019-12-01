Aumenta consumo de alcohol y estupefacientes en la población adulta en México; en adolescentes disminuye

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Diciembre de 2025 a las 09:29:58
Ciudad de México, 23 de diciembre del 2025.- El secretario de Salud, David Kershenobich, presentó los resultados más recientes de la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco, en la que se advierte un aumento en el consumo de sustancias en la población adulta, mientras que en adolescentes se observa una disminución en varios indicadores.

De acuerdo con el informe, el consumo experimental de drogas ilegales en adultos pasó de 10.6 por ciento en 2016 a 14.6 por ciento en 2025.

En contraste, entre adolescentes el consumo bajó de 6.2 a 4.1 por ciento. Sin embargo, el uso indebido de medicamentos aumentó de 1.3 a 2.5 por ciento, y el consumo de opioides creció de 0.1 a 1.4 por ciento, aunque el fentanilo se mantiene en niveles bajos.

Por tipo de sustancia, se registró un incremento en el consumo de cannabis, alucinógenos y estimulantes entre adultos, mientras que en adolescentes el consumo general de drogas mostró una tendencia a la baja.

En cuanto al alcohol, el consumo en la población general subió de 71 a 73.7 por ciento, con un aumento significativo en mujeres, al pasar de 62.6 a 69.3 por ciento. No obstante, el consumo excesivo de alcohol en adolescentes cayó de 8.3 a 2.6 por ciento.

Respecto al tabaco, el funcionario destacó que el consumo de cigarro tradicional disminuyó, pero alertó sobre el aumento del uso de cigarros electrónicos.

En materia de salud mental, Kershenobich subrayó que los adolescentes concentran el mayor número de alteraciones, por lo que llamó a reforzar las estrategias de prevención y atención temprana en este sector de la población.

Noventa Grados
