Claudia Sheinbaum se despide de las mañaneras con mensaje de Feliz Navidad; adelanta que cenará romeritos
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Diciembre de 2025 a las 10:00:52
Ciudad de México, 23 de diciembre del 2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, envió un mensaje de felicitación por la Nochebuena y la Navidad a los reporteros que cubren la fuente presidencial, así como a todas y todos los mexicanos.

Desde Palacio Nacional, en su tradicional conferencia de prensa matutinas, la mandataria federal informó que tomará algunos días de descanso con motivo de las fiestas decembrinas y que retomará sus actividades oficiales el próximo 29 de diciembre.

Sheinbaum Pardo compartió que la pausa será breve y servirá para pasar las celebraciones en un ambiente familiar, previo al cierre del año.

Finalmente, adelantó que en la cena de Nochebuena disfrutará de romeritos, uno de los platillos tradicionales de la temporada.

