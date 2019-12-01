Tragedia en Colombia: niño se baja a hacer sus necesidades cuando tractocamión arrolló vehículo en el que viajaba con sus padres; ellos murieron

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Diciembre de 2025 a las 09:21:57

Buenaventura, Colombia, 23 de diciembre del 2025.- Un trágico accidente vial ocurrido este fin de semana en el Valle del Cauca dejó una escena devastadora y a una familia marcada por la pérdida en Colombia.

Dos padres de familia murieron de forma violenta luego de que el automóvil en el que viajaban fuera embestido por un tractocamión en la carretera que conecta a Buenaventura con Buga.

De acuerdo con los primeros reportes, la familia se desplazaba en un vehículo particular y estaba integrada por el padre, la madre y sus dos hijos menores de edad. Durante el trayecto, uno de los niños pidió detenerse para ir al baño, por lo que descendió del automóvil y se colocó a un costado de la vía.

Mientras el menor se encontraba fuera del vehículo, la madre comenzó a grabarlo con su teléfono celular.

En ese momento, un tractocamión impactó violentamente al automóvil familiar, provocando que quedara prácticamente aplastado entre dos pesadas unidades de carga.

El padre y la madre murieron en el lugar a consecuencia del fuerte choque, quedando atrapados entre los restos del vehículo.

Las imágenes difundidas del siniestro reflejan la magnitud del impacto y la violencia del accidente, mientras las autoridades realizan las investigaciones correspondientes para esclarecer las causas y deslindar responsabilidades.