La SSP da vista a la FGE de Michoacán por presunto robo de combustible por parte de elementos de la GC en el Cuartel Valladolid

La SSP da vista a la FGE de Michoacán por presunto robo de combustible por parte de elementos de la GC en el Cuartel Valladolid
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Febrero de 2026 a las 15:27:31
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 12 de febrero de 2026.- Luego de que presuntamente elementos de la Guardia Civil fueran sorprendidos sustrayendo combustible, se dio vista inmediata a la Fiscalía General del Estado (FGE) para que investigue y determine responsabilidades.

Sobre el particular se informó que autoridades de la SSP tuvieron conocimiento del presunto delito en las instalaciones del Cuartel Valladolid.

Con base en lo anterior al momento dos elementos fueron separados de sus funciones mientras se desarrollan las indagatorias.

Es de mencionar que lo anterior se da en el marco de cero tolerancia a la corrupción por parte de la SSP.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Aprehenden a excandidato a diputado del PAN por disparar arma de fuego en contra de dos personas en Ciudad Juárez
Dejan hieleras con restos humanos en dos lugares distintos de Coatzacoalcos, Veracruz
La SSP da vista a la FGE de Michoacán por presunto robo de combustible por parte de elementos de la GC en el Cuartel Valladolid
Decomisan más de 82 mil litros de huachicol y 149 vehículos en Veracruz
Más información de la categoria
Decomisan más de 82 mil litros de huachicol y 149 vehículos en Veracruz
Vizsla Silver confirma que cinco mineros siguen desaparecidos en Sinaloa
Dolor en Culiacán: menor de 16 años es ultimado y su familia rompe el silencio
De privación ilegal a hallazgo fatal: identifican los cinco cuerpos encontrados en Navolato, Sinaloa
Comentarios