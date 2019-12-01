La SSP da vista a la FGE de Michoacán por presunto robo de combustible por parte de elementos de la GC en el Cuartel Valladolid

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Febrero de 2026 a las 15:27:31

Morelia, Michoacán, a 12 de febrero de 2026.- Luego de que presuntamente elementos de la Guardia Civil fueran sorprendidos sustrayendo combustible, se dio vista inmediata a la Fiscalía General del Estado (FGE) para que investigue y determine responsabilidades.

Sobre el particular se informó que autoridades de la SSP tuvieron conocimiento del presunto delito en las instalaciones del Cuartel Valladolid.

Con base en lo anterior al momento dos elementos fueron separados de sus funciones mientras se desarrollan las indagatorias.

Es de mencionar que lo anterior se da en el marco de cero tolerancia a la corrupción por parte de la SSP.