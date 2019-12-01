Decomisan más de 82 mil litros de huachicol y 149 vehículos en Veracruz

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Febrero de 2026 a las 14:41:11

Minatitlán, Veracruz, a 12 de febrero 2026.- Personal de seguridad federal y estatal logró el aseguramiento de 82 mil 200 litros de hidrocarburo de procedencia ilícita y una flota de 149 vehículos en el municipio de Minatitlán, Veracruz.

De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), los resultados se obtuvieron al cumplimentar cuatro órdenes de cateo.

Asimismo, detalló que en las acciones participó la Agencia de Investigación Criminal (AIC), en colaboración con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional (GN) y la Policía Estatal.

Según un comunicado oficial, en un primer cateo, se ocalizaron 52 mil 200 litros de combustible. Además, se aseguraron 25 tractocamiones, 29 semirremolques tipo tanque, siete semirremolques tipo tanque full, seis plataformas con contenedor, 11 tanques fijos y diversos vehículos de carga.

En el segundo operativo las autoridades incautaron 41 semirremolques tipo tanque, 18 autotanques, siete tractocamiones y dos tanques fijos de almacenamiento.

En la tercera instancia se aseguraron ocho semirremolques, dos tractocamiones, dos unidades nodriza y dos tanques fijos.

Poe último, se hallaron los restantes 30 mil litros de hidrocarburo, almacenados en contenedores sintéticos tipo IBC y tanques cisterna móviles.