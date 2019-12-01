Dejan hieleras con restos humanos en dos lugares distintos de Coatzacoalcos, Veracruz

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Febrero de 2026 a las 16:19:04

Coatzacoalcos, Veracruz, a 12 de febrero de 2026.- Fueron dejadas hieleras con restos humanos en dos puntos distintos del municipio de Coatzacoalcos, al sur de Veracruz, la mañana de este jueves.

El primer hallazgo ocurrió en la localidad de Villa Allende, en las inmediaciones de un campo de futbol ubicado sobre la calle Jesús García, entre Madero y Díaz Mirón. Vecinos de la zona detectaron un recipiente de unicel que les resultó sospechoso y dieron aviso a las autoridades.

Elementos de seguridad acudieron al sitio, acordonaron el área y permitieron que personal de la Fiscalía General del Estado realizara las diligencias correspondientes y recabara indicios para integrar la carpeta de investigación.

De manera extraoficial, se indicó que dentro de la hielera había una cabeza humana, cuya identidad aún no ha sido establecida. Junto al contenedor también se dejó una cartulina con un mensaje presuntamente relacionado con un grupo delictivo.

Cerca del mediodía, aproximadamente dos horas después del primer reporte, se informó sobre otra hielera con características similares en la colonia El Tesoro, también en Coatzacoalcos, lo que movilizó nuevamente a personal de la FGE.

Versiones preliminares apuntan a que ambos hechos podrían estar vinculados entre sí; sin embargo, hasta ahora ni la Fiscalía General del Estado de Veracruz ni el gobierno encabezado por Rocío Nahle han emitido información oficial sobre lo ocurrido, ni se han reportado detenciones relacionadas con estos hechos.