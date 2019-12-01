La Secretaría de Bienestar Animal brindó ayuda a dos perritos maltrados tras reporte ciudadano en Querétaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Septiembre de 2025 a las 17:20:12

Querétaro, Querétaro, a 30 de septiembre de 2025.- Con visibles huellas de tortura y una desnutrición que salta a la vista de todos, la Secretaría de Bienestar Animal tomó conocimiento de una denuncia ciudadana hecha a través de redes sociales contra dos perritos.

Tras conocer sobre los hechos, el presidente municipal, Felifer Macías Olvera, instruyó a la Secretaría de Bienestar Animal dar atención inmediata al caso de evidente maltrato.

Lennyz Meléndez Chacón, titular de la dependencia municipal se hizo acompañar de un grupo especializado de la dependencia, quienes acudieron al domicilio señalado y localizaron a dos perros en estado crítico, con signos de desnutrición severa.

Explicó que los caninos fueron asegurados y trasladados de inmediato a las instalaciones de la Secretaría de Bienestar Animal, donde recibieron atención médica especializada y los cuidados necesarios para su recuperación.

“Se inició el proceso para recabar la información que permita sancionar a los responsables conforme a la ley, con el objetivo de generar conciencia sobre la tenencia responsable”.

Reiteró la política del municipio de cero tolerancia al maltrato animal e invita a la ciudadanía a presentar sus denuncias a través del número telefónico y WhatsApp de la Secretaría de Bienestar Animal: 442 476 5387.