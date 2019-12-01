La Guardia Civil tiene en los Binomios Caninos un importante aliado en el combate de delitos

Morelia, Michoacán, a 8 de septiembre 2025.- La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) tiene en los Binomios Caninos un importante aliado en el combate a la delincuencia, son 21 canes de las razas Pastor Belga Mallinois, Labrador y Pastor Alemán, altamente entrenados en disciplina y obediencia, cuyo trabajo ha sido clave para la seguridad en Michoacán.

Sobre el particular se informó que los animales están entrenados para la detección de explosivos, narcóticos, armas y personas, son una herramienta estratégica en la operatividad diaria. Con su acompañamiento a los agentes de la Guardia Civil en los dispositivos desplegados en Michoacán, fungen como un vínculo sustancial.

Con su entrenamiento, los perros del Agrupamiento de Equinos y Caninos asisten en detenciones al ingresar a inmuebles con órdenes de cateo y al neutralizar a personas violentas. También, colaboran en la localización de personas desaparecidas y en el decomiso de drogas y explosivos, rastreando componentes como el C4, ANFO, pólvora, cloratos y TNT, para la prevención de atentados terroristas.

Su capacidad olfativa es más sensible, rápida y precisa que los sistemas mecánicos, siendo el perro un detector móvil y flexible que ayuda a descartar sospechas y protege a los miembros del equipo y a la ciudadanía.

Todos ellos han participado en importantes decomisos y detenciones, además de inhibir riesgos en eventos multitudinarios. Con estas acciones, la SSP reafirma su compromiso de fortalecer la seguridad en Michoacán, garantizando entornos más seguros para la ciudadanía mediante el uso de tecnología, disciplina y el talento de sus binomios caninos.