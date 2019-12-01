La Guardia Civil  recupera en un día 12 vehículos robados en ocho municipios de Michoacán; hay dos detenidos 

Morelia, Michoacán, a 8 de enero 2026.- Como resultado de acciones operativas llevadas a cabo por oficiales de la Guardia Civil, de la Secretaría de Seguridad Pública del estado, se aseguraron en las últimas 24 horas, 12 vehículos con reporte de robo, en distintos municipios del estado, así mismo dos personas fueron detenidas, en el marco del operativo Michoacán por la Paz y la Justicia.

En el municipio de Salvador Escalante, a la altura la caseta de peaje de Zirahuén, fue recuperado un trailer, tipo pipa, con 20 mil litros de gasolina y 22 mil litros de diésel, cuyo chofer Fernando Alexis R. L., no pudo comprobar su legítima procedencia.

En Tzintzuntzan, recuperaron un camión de la marca Isuzu, de la empresa SUKARNE, el cual había sido robado horas antes, en el municipio de Pátzcuaro, también sobre la carretera Los Reyes-Jacona, a la altura del municipio de Tingûindín, fue recuperado un camión tipo grúa que remolcaba una retroexcavadora.



Además, en el municipio de Morelia, fueron aseguraos dos vehículos, uno de la marca Chevrolet, tipo Corsa, de color gris y otro de la marca Mercedes Benz, color blanco, tipo GL 300, de color blanco.

También en la localidad de Pinzandaro, en el municipio de Buenavista, fue detenido Miguel Ángel R. M., de 24 años de edad, originario de Zamora, cuando conducía un vehículo de la marca JAC, tipo GML, de color negro.

Por último, cinco motocicletas con reporte de robo, de las marcas, Yamaha, Italika y Vento , en los municipios de Morelia, Zamora y Jacona.

Los once vehículos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado y depositados en corralones locales en espera de que sean reclamados por sus legítimos dueños.