Juezas y jueces de Michoacán dictan resoluciones en casos de alto impacto

Morelia, Michoacán, 14 de agosto de 2025.- En audiencia pública desarrollada en una sala de oralidad en Morelia, un juez unitario de enjuiciamiento de la Región Morelia impuso una pena de 330 años de prisión en contra de José Alejandro L. por el delito de secuestro agravado de José Iván P., Rodrigo A. y Francisco Eduardo M., hechos ocurridos en septiembre de 2022 en la Colonia Villas del Pedregal y Manantiales del Parián.

En Uruapan, un juez de oralidad penal vinculó a proceso a Ismael C. por delitos cometidos en agravio de dos adolescentes de identidad reservada. Se le impuso prisión preventiva justificada y se fijaron tres meses para la investigación. De acuerdo con la imputación, el 15 de septiembre pasado, Ismael C. salió de Yoricostio, municipio de Tacámbaro, con las adolescentes hacia un inmueble de la colonia Falda de la Mesa, donde arribó otra persona investigada. Durante la noche, se les impidió salir y fueron víctimas de violencia, y solo se permitió su liberación al día siguiente cuando se tuvo conocimiento de que se realizaba una búsqueda por su desaparición.

También en Uruapan, un juez vinculó a proceso a Kevin Emmanuel D. y Cristian Eduardo R. por extorsión en agravio de José R., comerciante de carnitas, imponiéndoles prisión preventiva justificada y cuatro meses para el cierre de la investigación. Desde enero pasado, los imputados comenzaron a exigir pagos bajo amenazas de muerte a la víctima, incluso acudiendo a su domicilio en la colonia Los Riyitos y amagando con arma de fuego a uno de sus familiares. Posteriormente en julio, intentaron realizar un “cobro de piso” adicional, sin embargo se acordó la entrega del dinero bajo la asesoría de la Unidad Especializada de Combate al Secuestro, momento en el que fueron detenidos por las autoridades.

En otro caso de Uruapan, Martín C. y Rubicelia O. fueron sentenciados a 52 años de prisión por el secuestro agravado de Jorge Aurelio C., ocurrido el 10 de febrero de 2018 en un estacionamiento de Calzada La Fuente. Los imputados lo mantuvieron cautivo, despojaron de sus tarjetas bancarias y objetos personales, y exigieron un rescate de un millón de pesos. La víctima logró escapar de la cajuela de un vehículo el 15 de febrero, tras lo cual se concretó la detención de los responsables. Además de la pena de prisión, se les impuso multa de 322,400 pesos, reparación del daño material y moral y suspensión de sus derechos políticos.

En Zamora, Karla Patricia E. fue vinculada a proceso por su probable participación en agresiones contra su hijo menor, junto con el padrastro del bebé. Se decretaron dos meses para la investigación. Según la imputación, ambos causaron quemaduras de segundo grado en la mano derecha del menor mediante fuego directo, lo agredieron en la región ocular izquierda y posteriormente lo golpearon repetidamente, causándole traumatismo craneoencefálico severo y omitiendo proporcionarle atención médica. El cadáver del menor permaneció aproximadamente una hora en el domicilio de la calle Clavel hasta que se reportó el hecho y fue trasladado al hospital.

También en Zamora, Luis Manuel T. y Alejandro L. fueron sentenciados a 80 años de prisión por el secuestro agravado de un adolescente ocurrido en agosto de 2024 en la colonia Valencia Primera Sección. Además, deberán pagar una multa de más de 1 millón 300 mil pesos, reparación por alrededor de 550 mil pesos, reparación del daño moral que será cuantificada en la siguiente etapa, así como la suspensión de sus derechos políticos. De acuerdo con la investigación, la víctima fue interceptada por los acusados y otras dos personas, trasladada a la fuerza a otro lugar y asesinada mediante un disparo en el tórax.

En otro caso del distrito judicial de Zamora, un juez vinculó a proceso a Rodolfo O. por el homicidio calificado de tres personas, Mario M., Daniel H. y David F., éste último, subdirector de la policía municipal, ocurrido el 3 de julio en la colonia El Vergel. Se le impuso prisión preventiva oficiosa en el Centro Penitenciario de Alta Seguridad para Delitos de Alto Impacto Número 1, con dos meses para el cierre de investigación. Según la imputación, cuando las tres víctimas se encontraban de servicio de recorrido a bordo de una unidad oficial sobre la calle Olmos de la Colonia El Vergel, él manejaba una camioneta blanca con una lona cubriendo la caja y empezó a seguir a los elementos de la policía municipal; que en la caja de la camioneta iban alrededor de 8 personas con armas cortas y largas, quitaron la lona que los cubría para disparar a las víctimas. Posteriormente, se bajó de la camioneta y también disparó contra las víctimas, momento en que el subdirector de la policía logra bajarse de la patrulla y disparar contra los agresores; mientras otra camioneta color blanco se coloca frente a la patrulla, bajan dos personas más y disparan contra las víctimas; trata de retirarse a bordo de la camioneta pero debido a que las llantas estaban ponchadas, todos se retiran corriendo, dejando a las víctimas lesionadas, quienes fallecieron en el lugar.