Juez dicta sentencia en contra de alias “El Haza” a 11 años y un mes de prisión por el atentado en contra de Ciro Gómez Leyva

Ciudad de México, a 29 de septiembre de 2025.- El día de hoy, Edmundo Perusquia Cabañas, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, condenó penalmente a Erick Hazazel Ramos, a 11 años y un mes de prisión, esto por encontrarlo responsable de los delitos de homicidio calificado en grado tentativa y asociación delictuosa agravada luego de haber participado en el atentado al periodista Ciro Gómez Leyva.

Sobre el hecho se informó, que la noche del pasado 15 de septiembre del año 2022, el hoy detenido fue quien condujo la motocicleta en la que viaja Héctor Martínez Jiménez, alias “El Bart”, mismo que disparó al periodista Ciro Gómez Leyva, y ya fue sentenciado a 14 años de prisión.

Hasta la fecha, han sido 12 los detenidos y condenados por su participación en la asociación delictuosa y ejecución del atentado en contra del periodista.

Gracias al aporte de pruebas realizado por el MPF de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), fue que el juez de la causa, con sede en el Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Norte, dictó la sentencia condenatoria a 11 años y un mes de prisión en contra de Erick Hazael Ramos, alias “El Haza”.