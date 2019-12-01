Asesinan a Bernardo Bravo, líder agrícola de Apatzingán: Silencian a la voz más valiente del limón en Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Octubre de 2025 a las 11:53:38

Apatzingán, Mich., a 20 de octubre de 2025.- El campo michoacano volvió a teñirse de sangre. Bernardo Bravo, líder de los productores limoneros de Apatzingán y férreo crítico del crimen organizado, fue asesinado brutalmente la mañana de este lunes a las afueras de la ciudad.

Su cuerpo, con claras huellas de tortura y violencia, fue hallado dentro de una camioneta junto a la carretera Apatzingán–Presa del Rosario, en una escena que refleja la crudeza con la que el terror se ha apoderado del corazón agrícola de la Tierra Caliente.

Un crimen con mensaje

Bravo no era un hombre cualquiera. Como presidente de los Citricultores del Valle de Apatzingán y encargado del Tianguis Limonero, se había convertido en la voz más incómoda para los grupos criminales que, desde hace años, exprimen con violencia a los productores.

En Michoacán, la vida del agricultor se paga con miedo. Productores denuncian que los grupos criminales les cobran hasta dos pesos por cada kilo de limón cortado, bajo amenaza de quemar sus huertas o matar a sus trabajadores. A los productores, las empresas pagan a 5 pesos el kilo, una cifra que hace ya insostenible el negocio limonero.

Solo en 2025, decenas empacadoras han cerrado en Apatzingán por las extorsiones, y cientos de familias viven entre la pobreza y la intimidación.

Organizaciones agrícolas aseguran que detrás del control del limón están intereses políticos pero también criminales, al disputarse la región Los Caballeros Templarios, Los Viagras, Los Blancos de Troya y el Cártel Jalisco Nueva Generación.