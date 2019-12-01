Hallan sin vida al tránsito Juan Antonio Medina Juárez, privado de la libertad en agosto

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Octubre de 2025 a las 11:37:39

Celaya, Guanajuato, a 20 de octubre 2025.– El tránsito municipal Juan Antonio Medina Juárez, quien fue privado de la libertad el pasado 26 de agosto en la colonia Hacienda, fue localizado sin vida, confirmó el director de Tránsito y Policía Vial, Martín Filiberto García Medina.

El funcionario detalló que los restos del agente, con más de 30 años de servicio en la corporación, fueron encontrados el 23 de septiembre entre las comunidades San José el Nuevo y Rincón de Tamayo, aunque la identidad fue confirmada hasta días recientes mediante pruebas genéticas.

“El miércoles le avisaron a su familia que se presentara al Ministerio Público. El jueves acudieron, acompañados por un elemento que era hermano del comandante Juan Antonio, y les informaron que había coincidencias de ADN. Se volvió a comparar y se confirmó que efectivamente correspondía al comandante Juan Antonio Medina Juárez”, explicó García Medina.

El director informó que el cuerpo fue entregado el jueves por la tarde, velado el viernes y despedido el sábado con una misa en el Panteón Sur.

“El sábado fue la misa, posteriormente a la una de la tarde, y de ahí partieron al panteón. Subimos la esquela un poquito después por precaución, para evitar cualquier situación que afectara a su familia”, señaló.

Asimismo, aclaró que el agente se encontraba en horario laboral al momento de su desaparición, por lo que la familia tendrá derecho a todas las prestaciones y seguros correspondientes.

“Él no estaba en descanso, iba saliendo de su trabajo. La familia deberá acercarse al Seguro Social para que la pensión se otorgue conforme a la ley. En cuanto al municipio, todas las prestaciones ya se están revisando, incluso el seguro de vida”, puntualizó.

Agregó que el contrato del seguro contempla una cláusula especial por muerte violenta, que duplica el monto económico a favor de los deudos.

“Le dijimos a la señora que si requería apoyo, con todo gusto le dábamos, porque el contrato establece que por muerte violenta se duplica el seguro”, comentó.

La Dirección General de Tránsito y Policía Vial publicó una esquela en sus redes sociales expresando su pesar:

"La Dirección General de Tránsito y Policía Vial se une a la pena por el sensible fallecimiento de nuestro compañero Juan Antonio Medina Juárez. Descanse en paz.".

La Fiscalía General del Estado continúa con las investigaciones para esclarecer el crimen y dar con los responsables.