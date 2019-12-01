Joven muere al someterse a cirugía estética en clínica de Monterey; acusan a los responsables de negligencia médica 

Monterrey, Nuevo León, a 12 de agosto de 2025.- El día de hoy, se dio a conocer que una joven identificada como Jacqueline Flores, de 25 años de edad, perdió la vida luego de realizarse una liposucción, esto en una clínica ubicada en la colonia Obispado, en Monterrey.

Familiares de la hoy fallecida, originaria de Saltillo, Coahuila, informaron que la cirugía estética fue adquirida por la joven mediante un esquema de tanda, que una página llamada “Cirugías Estéticas Toque Divino” había ofrecido mediante redes sociales.

En las publicaciones de la página, se pudo observar a Jacqueline, en un post previo a su cirugía, en el cual se observaba que le estaban entregando un kit, junto con una descripción felicitándola por someterse a la operación.

Durante la operación, se presentaron distintas complicaciones que comprometieron la salud de Jacqueline, dejándola en un estado grave, ante esto, el personal que le realizaba el procedimiento decidió trasladarla de emergencia al Hospital Universitario, que tras los esfuerzos hechos por estabilizarla, confirmaron el fallecimiento de la joven.

Este caso causó conmoción en redes sociales, motivo por el cual muchas personas que supieron del caso, comentaron en todas las plataformas digitales de la página, culpando a la clínica de no haber realizado los protocolos correspondientes, afirmando que este caso fue una negligencia médica, de igual manera el responsable de la cirugía y presunto cirujano identificado como Sergio González, también recibió muchas acusaciones a través de sus perfiles en redes sociales, ante esto, decidieron cerrar tanto las páginas de la clínica, como los perfiles del presunto cirujano.