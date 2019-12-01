Joven de 25 años resulta con graves quemaduras al explotarle un cohete en Apaseo el Alto, Guanajuato

Autor: Lidia Centeno / Noventa Grados | Fecha: 15 de Octubre de 2025 a las 21:24:54

Apaseo el Alto, Guanajuato, a 15 de octubre de 2025.- Un joven de 25 años resultó con quemaduras de consideración en las manos, luego de que un cohete explotara mientras lo manipulaba, en Apaseo el Alto, Guanajuato.

El accidente ocurrió la tarde de este miércoles en la calle General Pedro Moreno, de la colonia Santa Elena Norte, zona conocida como Los Escalones de Las Peñitas.

De acuerdo con los primeros informes, el joven manipulaba pirotecnia cuando, por causas aún no determinadas, uno de los artefactos detonó de manera anticipada, provocándole lesiones severas. Vecinos que escucharon la fuerte explosión salieron para auxiliarlo y solicitaron apoyo a los servicios de emergencia.

Paramédicos del Sistema de Urgencias Médicas de Apaseo el Alto (SUMAA) acudieron rápidamente al sitio, brindando atención prehospitalaria al lesionado.

Tras ser estabilizado, fue trasladado a un hospital para recibir atención médica especializada y evitar complicaciones posteriores.