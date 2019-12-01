Joven de 25 años resulta con graves quemaduras al explotarle un cohete en Apaseo el Alto, Guanajuato

Joven de 25 años resulta con graves quemaduras al explotarle un cohete en Apaseo el Alto, Guanajuato
Autor: Lidia Centeno / Noventa Grados | Fecha: 15 de Octubre de 2025 a las 21:24:54
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Apaseo el Alto, Guanajuato, a 15 de octubre de 2025.- Un joven de 25 años resultó con quemaduras de consideración en las manos, luego de que un cohete explotara mientras lo manipulaba, en Apaseo el Alto, Guanajuato.

El accidente ocurrió la tarde de este miércoles en la calle General Pedro Moreno, de la colonia Santa Elena Norte, zona conocida como Los Escalones de Las Peñitas.

De acuerdo con los primeros informes, el joven manipulaba pirotecnia cuando, por causas aún no determinadas, uno de los artefactos detonó de manera anticipada, provocándole lesiones severas. Vecinos que escucharon la fuerte explosión salieron para auxiliarlo y solicitaron apoyo a los servicios de emergencia.

Paramédicos del Sistema de Urgencias Médicas de Apaseo el Alto (SUMAA) acudieron rápidamente al sitio, brindando atención prehospitalaria al lesionado.

Tras ser estabilizado, fue trasladado a un hospital para recibir atención médica especializada y evitar complicaciones posteriores.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Supuesto incendio provoca movilización de elementos de emergencias a la Plaza de la Tecnología en Morelia, Michoacán; estaban fumigando
Lanzan drones contra la Unidad Antisecuestros de la Fiscalía de Baja California
Atentan contra alcalde de Elota, Sinaloa; se salva por ir en vehículo blindado
Fallece motociclista en accidente en la localidad de San Francisco de la Unión, Guerrero
Más información de la categoria
Atentan contra alcalde de Elota, Sinaloa; se salva por ir en vehículo blindado
Policías de Ario bajo mira de la FGE Michoacán por homicidio de pareja: 20 fueron interrogados y sus armas revisadas 
Con actos vandálicos, se manifiestan normalistas en Morelia, Michoacán
Ultiman a mujer soldado dentro de Batallón de la GN en Acapulco, Guerrero: Homicida sería su propio compañero
Comentarios