José Luis “N”; exsíndico de Compostela, condenado a 56 años de prisión por secuestro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Septiembre de 2025 a las 15:45:34
Tepic, Nayarit, a 6 de septiembre de 2025.- El exsíndico de Compostela, Jose Luis “N”, fue sentenciado a 56 años y 3 meses de prisión por el delito de secuestro agravado, junto con Luis Vicente “N”. Ambos fueron hallados responsables del rapto de un hombre ocurrido el 2 de febrero de 2023, cuando la víctima fue interceptada en un vehículo y llevada bajo amenazas armadas a un domicilio en la localidad de El Armadillo, municipio de Xalisco.

Durante cinco días, la víctima permaneció en cautiverio, tiempo en el que José Luis “N” acudió al lugar para exigirle información sobre bienes y recursos de su familia. El caso concluyó cuando elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía de Nayarit lograron localizar y liberar al afectado.

El Tribunal Colegiado de Enjuiciamiento determinó la culpabilidad de ambos procesados tras analizar las pruebas presentadas por el Ministerio Público. Además de la pena de prisión, la sentencia contempla el pago de 9 mil Unidades de Medida y Actualización (UMA) como multa y la reparación integral del daño a la víctima.

José Luis “N”, quien se desempeñó como síndico municipal entre 2017 y 2021, ya había enfrentado señalamientos por presunto mal uso de recursos públicos, como abastecer de combustible a vehículos de su familia con fondos del ayuntamiento y solicitar transferencias económicas bajo la figura de “préstamos”.

Noventa Grados
