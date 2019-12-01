Jornada violenta en Sinaloa deja al menos 4 muertos y dos menores heridos; hay un elemento ministerial fallecido

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Septiembre de 2025 a las 08:52:07

Culiacán, Sinaloa, a 26 de septiembre 2025.- Una nueva jornada violenta en Culiacán, Sinaloa, dejó un saldo de al menos cuatro personas sin vida, entre ellas una mujer, así como dos menores de edad heridos con proyectiles de arma de fuego.

En un primer caso, una mujer de 23 años, identificada como Mariana “N”, falleció luego de un ataque armado en su contra, mientras se encontraba en un taller de la colonia 5 de Febrero, igualmente, una adolescente de nombre Rosmery “N” recibió impactos de bala y fue llevada a la Cruz Roja.

Además, José Ramiro “N”, de 51 años de edad, elemento de la Fiscalía General del Estado (FGE) fue asesinado a balazos por un grupo armado que penetró a su hogar en el fraccionamiento Urvibilla.

En otro acto violento, en San Isidro, el conductor de un vehículo de nombre Alberto “N”, de 43 años, fue ultimado a tiros sobre la avenida Real del Parque, presuntamente en un intento por despojarlo de la unidad.

Por último, en el mercado municipal “Rafael Buelna”, ubicado en el segundo cuadro de la capital del estado, una persona del sexo masculino fue privada de la vida mientras lavaba un automóvil.