Ni Michoacán, ni Jalisco: Cuerpo del Mencho se encuentra en funeraria de CDMX tras salir de la FGR, pese a rumores y operativos dentro del país 

Ciudad de México, a 28 de febrero de 2026.- La expectativa en torno al paradero y destino final del cuerpo de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, aumentó este día luego de que se desplegara un operativo de seguridad en Zapopan, Jalisco, y un seguimiento a dos carrozas en la Ciudad de México, ante rumores sobre el presunto traslado de sus restos al interior del país para ser sepultados.

En la Ciudad de México, una carroza fúnebre que presuntamente transportaba el cuerpo tras salir de de la FGR, arribó a la agencia funeraria J. García López, ubicada en la colonia Juárez, en la Alcaldía Cuauhtémoc, donde el cuerpo sería preparado para su entrega a los familiares, tras concluir los trámites legales correspondientes.

De manera paralela, en Zapopan, dentro del Área Metropolitana de Guadalajara, autoridades desplegaron un operativo preventivo frente al Cementerio Jardines de La Paz, luego de que circularan versiones sobre la posible sepultura de los restos en ese sitio.

Autoridades en el lugar señalaron que la presencia de elementos de seguridad responde únicamente a labores de prevención, y aclararon que no existe confirmación oficial sobre el arribo del cuerpo ni sobre la realización de algún servicio funerario relacionado con Oseguera Cervantes en el panteón.

Hasta el momento, ninguna autoridad ha confirmado de manera oficial el destino final de los restos, por lo que la información se mantiene en el terreno de lo extraoficial.