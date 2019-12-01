Irrumpen en vivienda y ultiman a joven de 28 años en Pátzcuaro, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Marzo de 2026 a las 23:23:52

Pátzcuaro, Mich., a 21 de marzo de 2026.— Un joven de 28 años fue asesinado a balazos dentro de su propia casa, luego de que un grupo de sujetos armados irrumpiera violentamente en la vivienda ubicada en la colonia El Mirador, lo que generó una fuerte movilización policiaca durante la noche de este sábado.

De acuerdo con reportes oficiales, vecinos de la calle Madruño alertaron a las autoridades tras escuchar varias detonaciones de arma de fuego, por lo que solicitaron la presencia de los cuerpos de seguridad al sospechar que había personas lesionadas.

Elementos de la Policía Municipal acudieron al sitio junto con paramédicos de Protección Civil. Al ingresar al domicilio señalado, localizaron a un hombre con múltiples impactos de bala. Tras revisarlo, los socorristas confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

La víctima fue identificada por sus familiares como Jorge Samuel, de 28 años de edad.

Según versiones de allegados, el joven se encontraba dentro de su domicilio cuando varios individuos desconocidos entraron por la fuerza y, al ubicarlo, le dispararon en repetidas ocasiones. Tras el ataque, los agresores huyeron del lugar antes de que llegaran las autoridades.

La escena del crimen fue acordonada por los elementos policiacos, mientras que personal de la Fiscalía General del Estado de Michoacán se encargó de realizar las diligencias correspondientes para iniciar la carpeta de investigación.

Finalmente, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (SEMEFO) para la práctica de la necropsia de ley, en tanto que las autoridades continúan con las investigaciones para determinar el móvil del homicidio y dar con los responsables.