Acribillan a “El Toro” mientras circulaba en motocicleta en Zamora, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Marzo de 2026 a las 23:06:51

Zamora, Mich., a 21 de marzo de 2026.— La tarde de este sábado se tiñó de violencia en la colonia López Mateos, donde un hombre conocido con el apodo de “El Toro” fue asesinado a balazos mientras se desplazaba en su motocicleta por calles del sector.

El ataque ocurrió sobre la calle Fernando Méndez, donde, de acuerdo con los primeros reportes, la víctima fue interceptada por sujetos armados que viajaban en otro vehículo. Sin mediar palabra, los agresores abrieron fuego con armas largas, descargando múltiples disparos contra el motociclista antes de huir del lugar.

Vecinos de la zona alertaron a las autoridades tras escuchar la ráfaga de detonaciones. Minutos después arribaron elementos de Seguridad Pública y de la Guardia Civil, quienes localizaron al hombre tendido junto a la motocicleta, con varios impactos de arma de fuego.

Paramédicos de corporaciones de rescate acudieron al sitio e intentaron brindarle atención de emergencia; sin embargo, tras revisarlo confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

De manera preliminar, la víctima fue identificada como Carlos N., alias “El Toro”, quien presuntamente tenía su domicilio a pocas calles de donde ocurrió el ataque.

La zona fue acordonada por las autoridades para preservar la escena del crimen, mientras peritos y agentes de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias correspondientes y recabaron indicios balísticos.

Posteriormente, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo), donde permanecerá bajo resguardo en espera de que sea reclamado por sus familiares, mientras la Fiscalía continúa con las investigaciones para esclarecer el homicidio y dar con los responsables.