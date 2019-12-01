Investigan si desplome de aeronave en Nayarit estaría relacionado con un ataque contra gobernador

Investigan si desplome de aeronave en Nayarit estaría relacionado con un ataque contra gobernador
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Octubre de 2026 a las 22:47:56
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Tepic, Nayarit, a 5 de octubre de 2026.- La información localizada en teléfonos celulares asegurados durante investigaciones contra grupos delictivos llevó a la Fiscalía de Nayarit a analizar una posible relación entre esos datos y el desplome de una aeronave en Ixtlán del Río, por lo que no se descarta que el gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero pudiera haber sido el objetivo de un ataque.

La aeronave, un Cessna Citation 501 con matrícula XB-BAR, salió del Aeropuerto Internacional Amado Nervo, en Tepic, con destino a Aguascalientes. El aparato cayó en una zona serrana cercana a la comunidad de Los Mezquites, donde murieron el piloto Óscar Quesada y el copiloto Ángel Ricardo Granados Vargas.

La fiscal de Nayarit, Elvia Ludmila Heredia Verdugo, explicó que una de las líneas de investigación surgió a partir de información encontrada en cinco teléfonos celulares decomisados a una persona vinculada con investigaciones contra grupos criminales. En esos dispositivos habría datos sobre vuelos utilizados por el mandatario, incluyendo matrículas, horarios y personas que abordaban las aeronaves.

De acuerdo con la funcionaria, algunos mensajes permitían conocer con anticipación movimientos aéreos del gobernador, situación que adquirió relevancia después del accidente registrado en Ixtlán del Río.

Sin embargo, la Fiscalía mantiene abiertas otras hipótesis y todavía no existe una conclusión sobre las causas del desplome. La Agencia Federal de Aviación Civil será la encargada de realizar los peritajes correspondientes, entre ellos la revisión de la caja negra, para determinar qué ocurrió con la aeronave.

Las autoridades estatales también mantienen bajo investigación a personas que presuntamente estarían relacionadas con actividades delictivas en la zona. La Fiscalía señaló que continuará con el cruce de información, entrevistas y análisis de los dispositivos asegurados para establecer si existió algún plan para atentar contra Navarro Quintero.

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