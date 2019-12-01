Investigan presunto robo de cocodrilo en zoo de Veracruz

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Agosto de 2025 a las 14:10:06

Veracruz, Veracruz, a 18 de agosto 2025.- Autoridades del estado de Veracruz indicaron que investigan el presunto robo de un cocodrilo del Parque Zoológico Miguel Ángel Quevedo, ubicado en la ciudad de Veracruz.

De acuerdo con medios locales, la denuncia de la ausencia del ejemplar fue presentada por el apoderado legal del Ayuntamiento de Veracruz, Ángel Valencia Muñoz, el 15 de agosto de 2025 ante la Fiscalía General del Estado (FGE).

En el recurso legal, se apuntó que personal de dicha instalación informó a los directivos que una de las jaulas tenía la malla ciclónica rota y no estaba un cocodrilo moreletii de pantano, una especie pequeña que habita en Guatemala, Belice y en las entidades mexicanas de Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo y Chiapas.

Cabe mencionar que, hasta el momento ninguna autoridad de Veracruz ha dado información sobre este presunto robo del cocodrilo.

El Parque Zoológico de Miguel Ángel de Quevedo, ubicado en la colonia Pascual Ortiz Rubio de Veracruz, resguarda a unos 278 animales, entre los que se encuentran diversos ejemplares de monos, cocodrilos, una tigresa, llamas, mapaches, venados, un tucán, guacamayas, pavorreales, tortugas, entre otros.