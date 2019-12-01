Investigan muerte de un individuo en Zamora, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Julio de 2026 a las 07:15:30

Zamora, Michoacán, a 2 de julio 2026.- Autoridades de la Fiscalía General del Estado investigan la muerte de un individuo que fue localizado sin vida al interior de su domicilio, la víctima presentaba lesiones de proyectil de arma de fuego y al parecer se trató de un suicidio ya que en el lugar localizaron el arma utilizada.

Respecto al hecho se conoció que aproximadamente a las 23:00 horas del miércoles, el C5 Sitec recibió un reporte sobre una persona inconsciente en el inmueble 18 de la calle Josefa Ortiz de Domínguez en el comunidad de Atecucario.

Elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal se movilizó al lugar donde encontraron a un hombre con impactos de bala en la cabeza por lo que solicitaron una ambulancia.

Socorritas de Rescate llegaron y confirmaron el deceso de quien en vida respondía al nombre dd Juan Carlos B., E., de 31 años de edad, vecino del citado lugar.

Mas tarde llegaron Peritos Especializados y Agentes Ministeriales quienes se encargaron de realizar las actuaciones correspondientes, así mismo aseguraron una carabina con la cual presuntamente el ahora occiso se disparo.

El cadáver fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense para los estudios correspondientes y posterior entregárselos a sus familiares para su cristiana sepultura.