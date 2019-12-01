Motociclista pierde la vida en laterales de la autopista México-Querétaro

Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 2 de Julio de 2026 a las 08:54:51

Querétaro, Querétaro, a 2 de julio 2026.- Esta mañana, un motociclista perdió la vida, luego de sufrir un fuerte accidente, en carriles laterales de la autopista federal 57 México-Querétaro, a la altura de la colonia Estrella.

De acuerdo a testigos, el motociclista, circulaba a bordo de una Vento 150, en presunto exceso de velocidad, en carriles centrales, posteriormente tomó carriles laterales a la altura del hotel Mercuri Inn, y fue cuando perdió el control.

Al descontrolarse, el motociclista de aproximadamente 30 años de edad, se impactó contra un poste, lo que ocasionó que quedara inconsciente sobre la cinta asfáltica.

A la zona, arribaron paramédicos del CRUM, así como analistas de Protección Civil, quienes al llegar, confirmaron que el motociclista, ya no contaba con signos vitales.

La zona fue acordonada por policías municipales, quienes arribaron a tomar conocimiento y esperaron a los servicios periciales, para las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.