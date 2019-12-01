Hombre pierde la vida sobre la avenida Plateros, en la capital de Querétaro

Hombre pierde la vida sobre la avenida Plateros, en la capital de Querétaro
Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 2 de Julio de 2026 a las 08:52:04
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Querétaro, Querétaro, a 2 de julio 2026.- Un hombre de entre 50 a 55 años de edad, perdió la vida, por aparentes causas naturales, sobre la avenida Plateros en la colonia Peñuelas.

La persona, circulaba a bordo de un auto, tipo Tiida, color amarillo, cuando se desvaneció, entre las calles Yeseros y Tapiceros, lo que ocasionó que posteriormente chocara a una camioneta estacionada.

A través de la línea de emergencias 911, se reportó el incidente, por lo que rápidamente, al lugar, acudieron analistas de Protección Civil, así como paramédicos del CRUM.

Una vez en el lugar, los rescatistas confirmaron que la persona ya no contaba con signos vitales, por lo que procedieron a dar parte a las autoridades, para que tomaran conocimiento y se realizara el levantamiento del cuerpo para trasladarlo a la morgue .

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