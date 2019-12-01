FGEQ cumplimenta orden de reaprehensión en Veracruz por incumplimiento de obligaciones familiares y violencia familiar cometidos en  Querétaro

Querétaro, Querétaro, a 2 de julio 2026.- La Fiscalía General del Estado de Querétaro, a través de la Policía de Investigación del Delito y en coordinación con autoridades del estado de Veracruz, cumplimentó una orden de reaprehensión en contra de Alejandro “N”, por su probable responsabilidad en los delitos de incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar y violencia familiar.

La detención se realizó en el municipio de Tuxpan, Veracruz, derivado de trabajos en Sinergia institucional entre ambas entidades, en cumplimiento de un mandato judicial emitido por una Juez de Ejecución de Sanciones Penales del Distrito Judicial de Querétaro.

De acuerdo con la resolución judicial, el imputado es requerido por hechos relacionados con el incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar en agravio de dos personas menores de edad, así como por violencia familiar en contra de una mujer adulta.

Tras su localización y detención, se le hicieron de su conocimiento los derechos que le asisten y fue puesto a disposición de la autoridad correspondiente para continuar con el procedimiento legal.