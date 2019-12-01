Investigan muerte de joven en Jacona, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Septiembre de 2025 a las 13:32:14

Jacona, Michoacán, a 4 de septiembre 2025.- Autoridades de la Fiscalía General del Estado investigan la muerte de un joven que fue localizado ahorcado en las inmediaciones del campo de fútbol de la Tenencia de El Platanal.

Respecto a lo anterior se conoció que minutos antes de las 08:00 en la Dirección de Seguridad Pública Municipal fueron notificados sobre una persona aparentemente sin vida en la Unidad Deportiva "Guadalupana".

Los oficiales se trasladaron al sitio donde junto a unas gradas de metal encontraron al masculino suspendido con un cable, por lo que pidieron el apoyo de los cuerpos de auxilio.

Los socorritas de Protección Civil Municipal llegaron al lugar confirmando el fallecimiento del masculino, mismo que respondía al nombre de Jorge Antonio G., R., de 26 años de edad, vecino de la citada localidad.

El lugar quedo bajo resguardo de las autoridades policíacas mientras personal de la Fiscalía General del Estado llevaba a cabo las actuaciones correspondientes para realizar el levantamiento del cadáver para canalizarlo al Semefo para los estudios correspondientes.

Finalmente se indico que por los indicios recabados se trataría de un caso de suicidio.