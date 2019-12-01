Investigan autoridades aparición de llama en zona Centro de San Juan del Río, Querétaro

Investigan autoridades aparición de llama en zona Centro de San Juan del Río, Querétaro
Autor: Gustavo Trejo / Noventa Grados | Fecha: 13 de Agosto de 2025 a las 19:51:26
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

San Juan del Río, Querétaro, a 13 de agosto de 2025.- La zona del Centro Histórico de San Juan del Río, alertó a las autoridades debido a una llama deambulaba hasta que fue alcanzada por una persona, de la cual se desconoce su identidad.

La directora de Cuidado, Protección y Control Animal de San Juan del Río, Rosario Camacho Reséndiz, informó que se recibieron fotografías y videos de la llama, por parte de la ciudadanía, por lo que entraron en contacto con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

En el video que recibieron las autoridades municipales se puede observar a llama caminando con una mujer, en la esquina de las calles San Marcos e Ignacio López Rayón, aunque aún se desconoce a qué domicilio ingresaron.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Investigan autoridades aparición de llama en zona Centro de San Juan del Río, Querétaro
Quitan la vida a encargada del cementerio de Tecámac, Estado de México
Asaltan joyería en el Centro de Uruapan
Torturan y asesinan a puñaladas a un hombre en Uruapan, Michoacán 
Más información de la categoria
Nombra Bedolla a Sergio Miguel Cedillo como coordinador general de Gabinete
Han incrementado las ventas en un 30 por ciento en restaurantes y centros nocturnos de Querétaro tras ampliación de horario: René Loya
Asegura Roberto Monroy, Michoacán es seguro para el turismo
Asaltan a mujer en Morelia, Michoacán, la despojan de una fuerte suma de dinero
Comentarios