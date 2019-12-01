Investigan autoridades aparición de llama en zona Centro de San Juan del Río, Querétaro

Autor: Gustavo Trejo / Noventa Grados | Fecha: 13 de Agosto de 2025 a las 19:51:26

San Juan del Río, Querétaro, a 13 de agosto de 2025.- La zona del Centro Histórico de San Juan del Río, alertó a las autoridades debido a una llama deambulaba hasta que fue alcanzada por una persona, de la cual se desconoce su identidad.

La directora de Cuidado, Protección y Control Animal de San Juan del Río, Rosario Camacho Reséndiz, informó que se recibieron fotografías y videos de la llama, por parte de la ciudadanía, por lo que entraron en contacto con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

En el video que recibieron las autoridades municipales se puede observar a llama caminando con una mujer, en la esquina de las calles San Marcos e Ignacio López Rayón, aunque aún se desconoce a qué domicilio ingresaron.