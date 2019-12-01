Investigan a doctora por agredir a familiares de un niño en IMSS de Quintana Roo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Octubre de 2025 a las 11:47:33

Playa del Carmen, Quintana Roo, a 16 de octubre 2025.- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), informó que dio inicio a una investigación en contra de una médico que, de acuerdo con un video viral, agredió física y verbalmente a los familiares de un niño derechohabiente en un hospital de la institución, ubicado en Quintana Roo.

De acuerdo con la nota de prensa de la dependencia sanitaria, los hechos se desarrollaron en el área de Urgencias del Hospital General de Zona Número 18 ubicado en Playa del Carmen.

Además, en el comunicado el Instituto reprobó las conductas que impliquen cualquier tipo de agresión que atente contra la dignidad de derechohabientes o personal institucional.

“Se ha iniciado una investigación administrativa con el fin de deslindar responsabilidades y, en su caso, aplicar las sanciones correspondientes conforme al Reglamento de Trabajo y el Código de Ética del IMSS”, se indicó en el mensaje institucional.

Por otra parte, el IMSS apuntó que el menor recibe atención médica en el área de Urgencias de Pediatría, donde permanece bajo vigilancia del personal especializado.