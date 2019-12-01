Detienen a elemento de la Guardia Nacional por feminicidio de compañera en Culiacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Noviembre de 2026 a las 07:19:32

Culiacán, Sinaloa, a 7 de noviembre 2026.- Un elemento de la Guardia Nacional, identificado como Erick “N”, fue detenido por su presunta responsabilidad en el feminicidio de una compañera de la institución, ocurrido el pasado 2 de noviembre en un domicilio de la colonia Alturas del Sur, en Culiacán, Sinaloa.

Según la información de la Comandancia, la Fiscalía General del Estado (FGE) ejecutó la orden de aprehensión.

Además, la corporación adjunta a la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) condenó todo tipo de violencia en contra de las mujeres y reiteró su política de cero tolerancia ante estas conductas.

De igual forma, la Guardia Nacional aseguró que colaborará con las autoridades para esclarecer los hechos.