Pronostican lluvias intensas y bajas temperaturas en el norte del país

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Noviembre de 2026 a las 08:50:20

Ciudad de México, a 7 de noviembre 2026.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó que el frente frío número 4 se extenderá y provocará lluvias intensas en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, así como precipitaciones muy fuertes en Chihuahua y Chiapas.

De igual forma, generará chubascos y lluvias fuertes en entidades del norte, centro, oriente y sureste del país.

Por otra parte, el ingreso de humedad del océano Pacífico favorecerá lluvias fuertes en la costa y el este de Guerrero, así como precipitaciones y chubascos en el occidente, sur y la península de Yucatán.

Pronóstico de lluvias para hoy:

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Coahuila (noreste), Nuevo León (norte) y Tamaulipas (noroeste).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Chihuahua (centro y noreste) y Chiapas (este).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Sonora (este), Sinaloa (norte), San Luis Potosí (este), Veracruz (norte), Oaxaca (suroeste) y Guerrero (costa y este).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur, Jalisco, Colima, Michoacán, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Durango, Zacatecas y Guanajuato.

Pronóstico de temperaturas mínimas: