Intentó ganarle el paso al tren en la carretera a Tequisquiapan y no lo logró

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 31 de Agosto de 2025 a las 11:26:14
El Marqués, Querétaro, 31 de agosto del 2025.- Servicios de emergencias y elementos policiales, se movilizaron a la carretera estatal 200, en donde se reportó un aparatoso choque entre un auto y el tren.

Fue a la altura de la localidad de San José Navajas, El Marqués, en donde un auto intentó ganarle el paso al tren, sin embargo, al no lograrlo, fue colisionado.

A través de la línea de emergencias 911, se reportó el accidente, por lo que rápidamente se movilizaron al lugar los rescatistas para los primeros auxilios.

Una vez en el lugar, personal de Protección Civil de El Marqués, brindó los primeros auxilios al conductor y único ocupante del auto, determinando que no presentaba heridas graves y no requería traslado a un hospital.

Noventa Grados
