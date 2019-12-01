Intentó comprar un automóvil con transferencia "fantasma" en Morelia; fue detenido

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Enero de 2026 a las 11:32:59

Morelia, Michoacán, 25 de enero del 2026.- Como resultado de acciones operativas de vigilancia y prevención del delito, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) detuvieron en Morelia a un hombre presunto responsable de tentativa de robo de vehículo.

Sobre el particular se informó que fue en una colonia ubicada al norponiente de la capital del estado, que los agentes de la Guardia Civil efectuaron el aseguramiento en mención.

Lo anterior luego de que el ahora detenido presuntamente pretendía llevarse un vehículo comprado mediante una transferencia bancaria fraudulenta.

Derivado de lo anterior se logró su detención y fue puesto a disposición de la autoridad competente, a efecto de llevar a cabo las diligencias pertinentes.