Colocan mantas contra elementos de Seguridad en Uruapan; los acusan de estar coludidos con el crimen

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Enero de 2026 a las 10:11:34

Uruapan, Michoacán, 25 de enero del 2026.– La mañana de este domingo fueron localizadas varias narcomantas en distintos puntos de la ciudad de Uruapan, en las que presuntos integrantes del crimen organizado lanzan acusaciones contra funcionarios locales, a quienes señalan de supuesta colusión con otro grupo delictivo que opera en la región.

De acuerdo con reportes ciudadanos, alrededor de las 07:00 horas se alertó a las autoridades sobre la colocación de las lonas en diversos puntos estratégicos de la ciudad.

Entre ellos el puente a desnivel del Boulevard Industrial y Libramiento Oriente, las inmediaciones del Parque Nacional Barranca del Cupatitzio, la calzada Fray Juan de San Miguel, el cerrito de la colonia Emiliano Zapata, así como en la barda perimetral del aeropuerto de Uruapan.

Tras los avisos, elementos de los tres órdenes de gobierno desplegaron un operativo en las zonas señaladas y procedieron al retiro inmediato de las mantas, las cuales estaban firmadas por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).